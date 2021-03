Al Tre Fontane giallorossi col Sassuolo

IL TEMPO (F. SCHITO) - Alberto De Rossi chiede un grande sforzo alla sua Roma Primavera, impegnata oggi (ore 13.00, diretta Roma Tv e Sportitalia) al Tre Fontane contro un Sassuolo che venderà cara la pelle. Una formazione solida, quella neroverde, che fa immaginare al tecnico giallorosso una gara molto tattica e chiusa: «Non ci saranno grandi spazi ma abbiamo le capacità e le qualità per trovarli», ha dichiarato il tecnico ai profili social del club. La buona prestazione in casa della Sampdoria non ha portato i tre punti ma ha lasciato alto il morale in casa giallorossa, con i ragazzi di De Rossi ancora saldamente in testa al Primavera 1 a +4 sulle inseguitrici. Torna nella lista dei convocati l'esterno ex Paris Saint-Germain Providence, assente nelle ultime uscite per problemi fisici, mentre dovranno saltare il match del Tre Fontane sia Zalewski che Bove.