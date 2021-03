Ajax e (forse) United per la Roma

L'urna di Nyon mette la Roma nella parte complicata dal tabellone. Gli avversari dei giallorossi nei quarti di finale di Europa League infatti saranno gli olandesi dell'Ajax. Ma la strada è tutta in salita, infatti in caso di passaggio del turno la semifinale sarebbe con la vincente della gara tra Granada e Manchester United. Fonseca e i suoi intanto però ragionano su una gara alla volta, per questo testa al Napoli ora che scenderà in campo domani sera contro i giallorossi tra le mura dell'Olimpico.

(corsera)