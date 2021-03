Ag. Zaniolo: «Nicolò pensa solo al ritorno in campo con la Roma»

TUTTOSPORT - Torna a parlare l'agente di Nicolò Zaniolo. Claudio Vigorelli, procuratore del centrocampista della Roma, è stato intervistato dal quotidiano sportivo assieme ad altri agenti. Argomento della discussione il futuro di Cristiano Ronaldo e le possibili mosse della Juve per il prossimo mercato. Tra i possibili obiettivi resta in prima linea anche Zaniolo, da tempo nel mirino di Paratici. “In questo momento pensiamo soltanto al suo ritorno in campo con la Roma“, le parole di Vigorelli.