Adesso la Roma perde anche Kumbulla: straordinari per Smalling e Cristante

Con Marash Kumbulla ai box dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in nazionale - ieri il rientro a Roma, nelle prossime ore il responso degli esami strumentali - c'è aria di emergenza in difesa per la Roma in vista della sfida col Sassuolo. Paulo Fonseca dovrà dunque chiedere sacrifici ai suoi: in primis a Bryan Cristante, che non è al meglio dopo un fastidio avvertito al pube e che dovrà dunque essere gestito. Così come Chris Smalling: il centrale inglese ha recuperato dai guai fisici ma non è ancora al 100%. E sabato non ci sarà Ibanez per squalifica. L'attenzione, poi, è tutta rivolta alla sfida dell'8 aprile con l'Ajax. Sperando nel recupero di Kumbulla.

(gasport)