Addio a Bogarelli. Diritti tv, in Lega altra fumata nera

Mentre tra le fila della Lega di Serie A si continua a discutere per l'assegnazione dei diritti televisivi validi per il triennio 2021/2024, il mondo dello sport si ferma per la morte di Marco Bogarelli, il re dei diritti tv, scomparso nella notte tra lunedì e martedì all'ospedale San Raffaele di Milano per le complicazioni dovute al Covid. Una coincidenza particolare, che però non fa riflettere i club che continuano a spaccarsi sull''assegnazione che scadrà tra non più di dodici giorni. Restano dieci i voti a favore di Dazn, mentre i contrari sono ancora nove (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino), a cui si aggiunge il Cagliari che ha scelto di astenersi. Nei prossimi giorni la Lega incontrerà ancora i fondi di private equity per l'operazione Media Company. Il gruppo dei favorevoli in questo caso è fermo a quota tredici, mentre Juventus e Napoli si sono dette indisponibili a trattare con i fondi. Infine nei prossimi giorni verrà aperto i terzo bando per la cessione dei diritti tv internazionale delle gare del massimo campionato italiano.

(Il Messaggero)