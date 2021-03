A Kiev contro lo Shakhtar passo verso la normalità: gli spalti aperti ai tifosi

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera in Ucraina, nella gara di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk valida per il passaggio ai quarti di finale di Europa League. I giallorossi però potranno, forse, vivere un momento di normalità calcistica, visto che sugli spalti dell'impianto ucraino ci saranno i tifosi a seguire il match. Distanza interpersonale di un metro e mezzo e mascherine indossate per tutto il tempo della gara, nonostante nel paese non ci sia l'obbligo di utilizzarle quando ci si trova all'aperto. La sorpresa però per il club giallorosso arriverà dal fatto che sugli spalti sarà presente anche il Roma Club Fronte ucraino, un fan club nato nel 2004 quando la squadra capitolino si disputò la gara fra Dinamo Kiev e Roma. Un evento che può dare speranza e che in molti sperano sia preludio per un rientro graduale negli impianti sempre maggiore.

(Il Messaggero)