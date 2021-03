100 giorno all'Europeo: Kean certezza, Toloi novità. E Mancini aspetta Zaniolo

Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, a cento giorni dall'inizio dell'Europeo inizia a ragionare sul da farsi in vista delle convocazioni. Molti i giocatori sicuri di riuscire a strappare una convocazione, ma tanti i nomi che ancora sono in dubbio e sul quale il tecnico sta ragionando. Per quanto riguarda la porta l'unico sicuro di avere la convocazione in tasca sembra essere Donnarumma. In difesa rientra il nome del giallorosso Leonardo Spinazzola per la fascia sinistra, mentre Gianluca Mancini è ancora in lizza per la convocazione. A centrocampo ci sarà Lorenzo Pellegrini, mentre spera di farcela Bryan Cristante. In attacco invece sono due i giocatori che sperano di far parte della compagine azzurra: da una parte El Shaarawy, che sta facendo il possibile con la maglia della Roma, mentre dall'altro lato c'è Nicolò Zaniolo, che spera di recuperare in tempo per il finale di stagione giallorosso e l'Europeo.

