100 di questi Mertens, il Napoli ringrazia e vede la Champions

Qualcuno nei vicoli di Roma ha riscritto una stagione. In una notte il Napoli è tornato in corsa per la Champions League, con la doppietta di ieri Mertens fa 100 gol in Serie A.

Qualcun altro, nei vicoli di Roma, ha fatto a pezzi una stagione. Quella di Fonseca sembra una resa: "Non abbiamo mentalità per lottare con questo tipo di squadre". La fatica di restare l'unica italiana in Europa rischia di costarle in via definitiva il 4° posto. Ogni passo in avanti in Europa League ha coinciso con uno indietro in campionato. Due punti persi a Benevento, poi sei contro Milan e Parma tutti dopo una partita europea. I big match restano un tabù: 3 punti appena contro le prime otto della classifica, con 24 gol subiti e 10 fatti.

Le certezze dell'allenatore si stanno sgretolando: Dzeko non segna da 13 giornate, la difesa è la peggiore delle grandi, Ibanez si è trasformato in un colabrodo e Pau Lopez continua a mostrare che la priorità sia un nuovo portiere. Per la Champions è più facile immaginare di scalare l'Europa League che la classifica di Serie A. Anche per questo i Friedkin scuotevano la testa delusi già guardando al futuro: Icardi in attacco (magari affiancato da un ragazzo giovane e italiano, come Piccoli dello Spezia), Allegri o Nagelsmann in panchina.

(La Repubblica)