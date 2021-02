Un anno di match senza tifosi, che nostalgia per l'Olimpico

29 febbraio 2020, Lazio-Bologna 2-0. Quasi un anno esatto fa c'è stata l’ultima partita con i tifosi sulle tribune dell’Olimpico. La pandemia di Covid-19 avrebbe stravolto un rito che sembrava senza soluzione di continuità, costringendo a chiudere prima gli stadi e poi, con il lockdown, l’intero campionato.

Stasera la città avrebbe potuto vivere una domenica ad alta intensità di tifo, con Roma-Milan che avrebbe richiamato all’Olimpico un bel po’ di appassionati. Invece al Foro Italico come lungo via Cornelia regneranno le voci dal campo, spesso sguaiate e mai musicali come solo il rumore del tifo sa essere.

(Il Messaggero)