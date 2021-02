Qualcosa è cambiato

Il nuovo Stadio, sul confuso e irreale progetto sostenuto dalla proprietà Pallotta, non si farà: con questa decisione il CdA della Roma dà un segnale positivo. La nuova proprietà di Friedkin sta portando la società fuori dalle paludi. Manca poco per riemergere, soprattutto dal punto di vista tecnico. E oggi con il Milan c'è un'occasione importante. Fonseca sa bene che senza Champions il suo contratto non vale e, per non finire al quinto o sesto posto bisogna vincere oggi e sperare nel ritorno di Dzeko.

(Il Messaggero - P. Liguori)