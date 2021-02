Fonseca scommette sulla sua Roma: «Mkhitaryan è decisivo come Ibra per il Milan»

Senza Dzeko, Smalling e Ibanez, Fonseca non ha poi tutta questa scelta per decidere l’undici da mandare in campo stasera contro il Milan. Partita che può rilanciare i giallorossi dopo il mezzo passo falso di Benevento. "Il Milan – le parole del tecnico portoghese – sta facendo una grande stagione. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, ma ho visto tutte le loro partite e i risultati sono diversi dal rendimento. Non abbiamo l’ansia di affrontare le big, ho visto solo la voglia di giocare una grande partita".

Mkhitaryan, insieme ad Ibrahimovic, è uno dei calciatori più decisivi della serie A: "Sono due grandi calciatori. Miki è decisivo per la Roma, Ibra per il Milan: difficile dire chi lo sia di più, entrambi stanno facendo una grande stagione".

(Corsera)