Fonseca, il tabù con le big da cancellare: «Siamo pronti»

Ieri è stato il compleanno del presidente Dan Friedkin (56 anni) e per Fonseca avrebbe molto senso provare a regalargli una vittoria contro il Milan. Uno dei «leitmotive» di questa stagione è stato che, tra le grandi del campionato, la squadra giallorossa non ha mai vinto uno scontro diretto. Se prendiamo in considerazione anche la scorsa stagione (quarti di finale di Coppa Italia compresa), il bilancio sarebbe di 3 vittorie in 20 partite.

Fonseca comunque non si fida dell’appannamento mostrato dai rossoneri. «Il Milan sta facendo una grande stagione. Ho visto tutte le loro partite. Nel derby ha giocato bene; non credo che il loro rendimento sia diverso, è sempre una squadra molto forte, anche se gli ultimi risultati sono stati al di sotto delle aspettative. Verranno all’Olimpico per vincere, ma noi vogliamo fare un grande match».

(Gasport)