Esperienza, gol e assist: è Miky l'altro Edin

Roma-Milan è anche la sfida a distanza tra Mkhiaryan e Ibrahimovic: «Miki è decisivo per noi, Ibra per loro. Sono due grandi giocatori che stanno facendo un'ottima stagione», le parole di Fonseca. I numeri lo confermano: l'armeno ha già segnato 11 gol (10 in campionato), lo svedese 16 (14). Ma non solo: i due sono gli unici ad aver siglato almeno 10 reti in tre dei cinque maggiori tornei europei dal 2015-16 ad oggi.

Avversari stasera, compagni ieri. Insieme hanno giocato con il Manchester United (dal 2016 sino al gennaio del 2018) istaurando un feeling particolare. A tal punto che sapendo come spesso e volentieri lo svedese amasse paragonarsi a una divinità, quando i Red Devils atterrarono a Rostov per una gara di Europa League, Miki si girò verso di lui e disse: «Ora vedrai chi è il vero Dio». Ad attendere l'armeno, infatti, c'erano centinaia di connazionali che urlavano il suo nome. Se Ibra ha nella Roma una delle sue vittime preferite (12 gol in 20 gare, compresa la doppietta dell'andata), Mkhitaryan al Milan ha già segnato. Non ancora con la maglia giallorossa ma quando vestiva quella dell'Arsenal nel successo 2-0 a San Siro di 3 anni fa.

