Paulo Fonseca, per riprendere la marcia dopo la brutta caduta di Bergamo, ripartirà da Pedro, come annunciato proprio dal tecnico portoghese in occasione della consueta conferenza stampa della vigilia. Nel frattempo Nicolò Zaniolo continua a lavorare duramente per tornare in campo, e a confermarlo è il papà del talentuoso classe '99: «Dovrebbe tornare ad aprile».

(Il Messaggero)