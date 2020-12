Zaniolo scalpita: «Torno agli Europei? No, molto prima»

IL TEMPO (F. SCHITO) - Ci vediamo agli Europei? Ci vediamo molto prima». Con questo messaggio, pubblicato sul proprio profilo Instagram in risposta a un commento, l’esterno della Roma e della nazionale Nicolò Zaniolo alimenta le speranze dei romanisti di rientrare prima del previsto. Zaniolo ha riportato la seconda rottura del legamento crociato del ginocchio il 7 settembre scorso in azzurro. In questi giorni è previsto che il ragazzo inizi le prime corse sul tapis-roulant. Il romanista è seguito a distanza dal professore austriaco Fink, che lo ha operato a Innsbruck e ha dovuto rinviare - causa pandemia - l’appuntamento che aveva preso con Zaniolo a Roma per una visita di controllo. Ma tutto sembra procedere per il meglio, con l’obiettivo fissato per marzo come possibile mese del rientro in campo del numero 22 giallorosso. Anche se stavolta nessuno, lui compreso, ha voglia di rischiare nulla.