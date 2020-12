Zaniolo: rottura con Sara. La nuova fiamma è Madalina Ghenea

Defollow e silenzio social. Nicolò Zaniolo e Sara Scaperotta hanno rotto, probabilmente in maniera definitiva. l'indizio arriva proprio dai social tanto usati da entrambi per dichiarare il loro amore al mondo intero. [...] L'ultima crisi risaliva allo scorso capodanno quando la coppia era partita per Dubai salvo poi fare ritorno in Italia appena 48 ore dopo per la momentanea rottura. Dopo qualche altro tira e molla, questa volta la rottura sembra essere definitiva, anche perché Zaniolo ha trovato un nuovo amore.

Si tratta di Madalina Ghenea, modella e attrice rumena di 33 anni. La show girl si è fatta conoscere in tv grazie ad alcuni spot pubblicitari e videoclip musicali. Poi ha avuto una parte nel film ‘I soliti idioti – Il film’ e ‘Youth –, La giovinezza’ di Paolo Sorrentino. Nel 2016, Madalina Ghenea sale anche sul palco di Sanremo con Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele. Zaniolo e Madalina hanno "annunciato" non ufficialmente il loro flirt sui social: il talento della Roma ha pubblicato sulle storie Instagram un disegno simile a quello della Ghenea che li ritrae insieme.