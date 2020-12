Zaniolo, la Roma e l'Europeo: arriva un 2021 boom. Mancini: «Lo aspetto»

L'anno che verrà sarà quello del riscatto per Nicolò Zaniolo. Intanto la Panini lo ha scelto come rappresentante del nostro campionato sul mercato degli Stati Uniti. Segno che le aspettative sono altissime.

Per questo il ritorno in campo è argomento delicato. Il professor Fink, che lo ha operato a Innsbruck, ha stabilito un percorso che lo vedrà tornare a correre sul campo già a metà gennaio, cioè al massimo fra un paio di settimane. Lo aspetta Fonseca e anche il ct Mancini, che lo convocò in Nazionale prima che esordisse in A. «Mi piacerebbe averlo già alle partite di marzo – dice — ma all’Europeo ci sarà. Il suo è un recupero più complesso, però è giovane e ha ottime possibilità di farcela. Tra l’altro, credo che possa diventare un giocatore straordinario. È forte fisicamente e tecnicamente, e può giocare in due-tre ruoli. Se continuerà ad allenarsi seriamente, penso possa togliersi delle grandi soddisfazioni».

Da tempo la dirigenza della Roma ha fatto presente che, in tempi medi, vorrebbe procedere a un adeguamento del suo ingaggio per portarlo a 3 milioni (ora, premi compresi, lo stipendio è di circa 2,2 milioni).

(Gasport)