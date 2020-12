Non vede l’ora di tornare in campo, Nicolò Zaniolo. Ieri il centrocampista ha immortalato (e pubblicato su Instagram) la sua giornata di lavoro a Trigoria, dove è rientrato con un giorno d’anticipo rispetto alla ripresa, che Fonseca ha fissato per oggi alle 15. Insieme a lui gli altri infortunati. Al lavoro anche Spinazzola e Mirante, entrambi alle prese con una lesione di primo grado ai flessori. Non ci saranno con la Sampdoria, l’obiettivo è averli a Crotone, il 6 gennaio.

(corsera)