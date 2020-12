Villar di lusso: il baby regista ha incantato Roma e Spagna

A suon di prestazioni Gonzalo Villar si è preso la Roma. Dopo qualche mese di naturale ambientamento, il ventiduenne spagnolo che studia all’università (amministrazione e gestione delle imprese), sta diventando sempre più importante per i giallorossi e per Fonseca, che forse ha trovato in casa quel regista da affiancare a Veretout. Talento cristallino, giocate mai banali ma allo stesso tempo precise (contro il Cagliari la percentuale dei passaggi riusciti è stata del 94%), per lui si sono sprecati paragoni eccellenti: quello più gettonato, per la personalità con cui gioca palloni che scottano, è con David Pizarro. Se ne sono accorti in Spagna, dove si chiedono come abbiano fatto le big della Liga a farselo sfuggire e dove, dopo le belle prestazioni con l’Under 21, è entrato nel mirino di Luis Enrique per la nazionale maggiore.

(corsera)