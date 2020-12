Villar, dalla Spagna: il centrocampista accelera l'idea di possesso di Fonseca

L'eco delle ultime prestazioni di Gonzalo Villar, in netta ascesa tra Europa League e, ora, Serie A, è arrivato fino in Spagna, dove il centrocampista, fino alla scorsa stagione, militava nella seconda divisione tra le fila dell'Elche. In un articolo, il quotidiano spagnolo riporta i commenti della stampa italiana alla sua ultima prestazione contro il Bologna, sottolineando come Villar si stia "rivelando un pezzo importante per accelerare e affinare l'idea di possesso che ha portato Fonseca".

Un sostegno continuo per i compagni che "quando non sanno cosa fare con il pallone, cercano subito l'ex Elche per poter gestire la sfera con sicurezza, dinamismo e buon senso".

