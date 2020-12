Veretout, Mancini e Smalling ancora ai box

Nella conferenza stampa di ieri, Paulo Fonseca ha dato più di un'indicazione. La prima ammissione è che a centrocampo giocheranno «due tra Pellegrini, Diawara e Villar», con Cristante che tornerà tra i 3 centrali. Qualche certezza in meno sul portiere. L’alternanza tra Mirante e Pau Lopez, «retrocesso» ad inizio stagione a titolare nelle coppe, non sembra più così scontata. "Ci penso volta per volta" - le parole del tecnico portoghese. Non ci saranno Chris Smalling, Veretout e Mancini, ma la speranza è di recuperarli tutti per la gara di domenica prossima, a Bologna: «Ho deciso di non rischiare Jordan»

(corsera)