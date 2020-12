Veretout appeso a un filo. Smalling non vuole rischiare

Oggi Veretout sosterrà un provino per provare a giocare contro il Sassuolo. Le possibilità sono ridotte all’osso, se il francese non dovesse farcela tornerà domenica a Bologna. Dal suo recupero (difficile) dipendono gran parte delle scelte in difesa e in mezzo al campo. In difesa ci sarà Ibanez. Il resto è tutto da vedere. Smalling continua a soffire per il dolore al ginocchio sinistro, Mancini ha una piccola lesione che lo terrà fuori almeno fino alla settimana prossima. Fazio è rientrato in Europa, Juan Jesus sta giocando discretamente e Kumbulla scalpita per rientrare. Oltre a loro c’è Cristante, che per l’allenatore è sempre una garanzia. Ecco perché, accanto a Pellegrini in mezzo al campo, è lui il candidato numero uno a sostituire Veretout, se non servirà dietro.

(Gasport)