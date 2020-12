Veret-out: lo stop di Jordan preoccupa Fonseca. Così cambierà la Roma in mezzo

Da quando Paulo Fonseca è alla Roma nessuno ha giocato più di Jordan Veretout (55 partite). Questo può dare l'idea di quanto il tecnico portoghese possa essere preoccupato in questo momento, in attesa di conoscere con precisione le condizioni dell'ex Fiorentina. Il francese rischia uno stop di una quindicina di giorni. Oggi gli accertamenti strumentali a Villa Stuart, ma la sensazione è che oltre a Young Boys e Sassuolo, Veretout dovrà saltare anche anche il Cska Sofia e il Bologna.

Come cambia il centrocampo della Roma? Domani spazio a Diawara, avvicendamento tra Pellegrini e Villar che al momento non sembrano una coppia: troppo simili. Punto interrogativo Cristante: domani l'ex Atalanta dovrebbe essere nuovamente schierato fra i 3 difensori, ma già da domenica Fonseca potrebbe riportarlo nel suo ruolo naturale, quando l'emergenza per la linea arretrata sarà arginata.

(Gasport)