Va avanti l'inchiesta sul protocollo violato

La preoccupazione, da parte dei vertici del calcio italiano, è che un nuovo caso Juve-Napoli possa riproporsi in futuro. Ed è proprio per questo che nell'ultimo Consiglio di Lega dell'anno si affronterà il problema del protocollo. Le proposte della Federazione Medico-Sportiva sull'eventuale bolla sono state respinte al mittente, ma ora si spera che i club accettino almeno le regole proposte per il ritorno dei calciatori dopo le vacanze di Natale.

Se dal punto di vista della classifica il caso Juve-Napoli è chiuso, sono ancora al vaglio le supposte violazioni del protocollo da parte del presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis. La procura della Federcalcio deve ancora decidere se deferire o archiviare.

(Gasport)