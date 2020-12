Una Roma formato Champions

Una grande Roma quella vista ieri sera conto il Torino, che si impone 3-1. È il 2° successo di fila in campionato e permette ai giallorossi di farsi largo tra le big e tornare in zona Champions, la vetta è a 4 punti. Fonseca raggiunge Pirlo e si mette in scia di Pioli e Conte. Contro i granata i giallorossi si comportano da grande. E sanno aspettare per colpire. Fonseca fa attenzione a scegliere la formazione iniziale. Solo 3 cambi rispetto a Bologna, Smalling, Mancini e Peres. La sbloccano prima Mkhitaryan poi Veretotu su rigore, chiudendo il match già prima dell'intervallo, c'è pure la possibilità di rivolgere il pensiero alla trasferta di Bergamo, passando per il turnover in corsa. Partita in discesa anche per l'espulsione di Singo, l'esterno sinistro si fa cacciare dopo meno di un quarto d'ora e complica il viaggio di Giampaolo. Nella ripresa la traversa di Edera prima del gran gol di Pellegrini, su assist dii Mayoral, per il tris e quello di Belotti su doppio errore di Pau Lopez.

(Il Messaggero)