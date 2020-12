Una bella squadra se si potesse parlare di calcio

Se solo si potesse parlare di calcio, si direbbe che la Roma è una bella squadra. [...] Che però sono umani e ogni tanto la foga vince, vivaddio: se separi sempre la logica dal cuore non sei fatto per questo gioco.

Che a volte sarebbe meglio tirare in porta che pensarci troppo su, ma non succede niente se si sbaglia, conta di più che l’errore lo si sappia superare tirando fuori una gran partita, avendo il coraggio di lasciarci una caviglia, reagendo rabbiosamente ma anche inutilmente (bisogna imparare a fregarsene, Lollo). [...]

Che non c’è stato uno solo di tutti quelli che hanno affrontato il Sassuolo, in campo e in panchina, che non avrebbe meritato di vincere la partita. [...]

(Corsera - P. Di Caro)