Troppi blackout nel secondo tempo. Processo ai giallorossi

Tutto è racchiuso nella sintesi di Fonseca al termine della sconfitta con l'Atalanta: «Nel primo tempo siamo stati guerrieri, nella ripresa ragazzini». Un problema di tenuta mentale, di concentrazione e maturità che periodicamente rispunta fuori. La Roma è la squadra ad avere la maggior differenza realizzativa tra primo e secondo tempo: 18 i gol, dei 28 complessivi fatti in campionato, segnati prima dell'intervallo, mentre 13 dei 18 subiti sono arrivati nella ripresa per un percentuale del 72%. Il tecnico, preoccupato e indispettito per i rilassamenti della squadra, è chiamato in causa per la gestione motivazionale del gruppo e per i cambi tardivi contro l'Atalanta.

Sul banco degli accusati anche i portieri: nel mercato di gennaio si proverà a cercare un titolare, operazione vincolata alla cessione di Pau Lopez, difficile da piazzare. In entrata piacciono vari giocatori, in particolare Sirigu. Infine, domani contro il Cagliari non ci sarà Spinazzola, alle prese con un problema muscolare al flessore della coscia sinistra: al suo posto Calafiori o Bruno Peres.

(La Repubblica)