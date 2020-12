Tor di Valle: corsa a handicap

Crescono le perplessità su Tor di Valle. I Friedkin non sono convinti di investire sul progetto ereditato da Pallotta, Vitek vuole vederci chiaro sul pignoramento prima di definire l'acquisto dei terreni e intanto non si placano le tensioni all'interno del M5S. La sindaca Raggi ha ribadito la sua intenzione di ricandidarsi per il secondo mandato, ma le divergenze con la base sono sempre più evidenti. Ieri è partita una mozione da parte di alcuni consiglieri del Movimento per bloccare l'iter e chiudere la pratica aperta nove anni fa. Dal 1° gennaio sarà Stefano Scalera, vice capo di Gabinetto del Mef, ad occuparsi dello stadio. I Friedkin non hanno fretta e preferiscono aspettare e valutare anche altre soluzioni. Spostare il progetto in un'altra area comporterebbe tempi molto più lunghi. In ogni caso del progetto di Tor di Valle in Comune se ne riparlerà solo dopo le elezioni.

(Corsport)