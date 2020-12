Tonfo Roma, Fonseca durissimo: «Secondo tempo da bambini»

La Roma nonostante un buon primo tempo cade a Bergamo e incassa la seconda sconfitta stagionale. I giallorossi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a una rete di Edin Dzeko, ma allo stesso tempo erano stati in grado di ingabbiare gli uomini di Gasperini annullando il loro gioco. Nella ripresa però la partita cambia radicalmente, anche e soprattutto per i cambi del tecnico neroazzurro, e la Roma piano piano cede. "È difficile spiegare quello che è successo e il cambiamento che c’è stato tra un tempo e l’altro. Nel primo in campo siamo stati guerrieri, nel secondo siamo stati bambini. La squadra ha fatto una prima parte di grande intensità contro una squadra come l’Atalanta, questo è difficile. È cambiato l’atteggiamento, la squadra ha iniziato ad essere lunga e poco aggressiva, contro l’Atalanta questo può essere fatale. È una questione di atteggiamento: le partite durano novanta minuti e non quarantacinque, una squadra che ha giocato quel primo tempo non può cambiare atteggiamento nella ripresa" è il commento del tecnico Fonseca a fine gara.

(corsera)