Toccato l'Abisso però gli arbitri vanno rispettati

[...] Non sono in grado di stilare una valutazione complessiva su un direttore di gara, credo tuttavia che Abisso non sia né il migliore né il peggiore della categoria, semplicemente è incappato in una serata sbagliata, brutta e da cancellare in toto. Purtroppo per lui, la partita coincideva con la profonda crisi del Torino, a caccia disperata di punti. Una crisi che non ha generato Abisso, bensì altri, giusto infatti ricordare che tutti sbagliamo molto. Presidenti, arbitri, allenatori, giornalisti. Il mondo arbitrale ha vissuto una mutazione profonda. In estate è uscito il più forte arbitro italiano, Gianluca Rocchi: come se al Milan mancasse di colpo Ibra. È rimasto Orsato tra gli esperti, ma gli altri stanno crescendo. Anche la squadra degli arbitri vive di generazioni, non tutte fortissime, e ha bisogno di aiuti, rinforzi, energie, invece assistiamo da anni a un progressivo depauperamento delle risorse [...].

(Tuttosport - M. Marani)