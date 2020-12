Tanti gol e ambizioni. Fonseca: "Mercato? Ora scegliamo bene"

La Roma conquista la vittoria contro il Cagliari per 3-2 anche se lo fa con il brivido. I giallorossi infatti dimostrano di essere in grado di segnare e bene, in tutto sono 31 le reti realizzate in 14 partite (2,2 di media gol a partita). Meglio solo Milan e Inter rispettivamente con 32 e 34 reti. Nonostante alcune leggerezze difensive però alla fine è la Roma a trionfare e Fonseca può essere soddisfatto: «Non era facile, l’importante era vincere. Abbiamo avuto un momento difficile, ma sappiamo restare concentrati e continuare il nostro percorso. La prima parte della nostra stagione è positiva, siamo terzi e per molti non era un traguardo possibile. Noi ci abbiamo sempre creduto, anche dopo i k.o. con Napoli e Atalanta, ma a conti fatti ci mancano 3-4 punti. Con quelli la classifica sarebbe stata più giusta. Il mercato? Ora possiamo iniziare a pensarci, dobbiamo scegliere bene».

(gasport)