Tanti Cagliari per Di Francesco il trasformista

E' diventato allenatore seguendo i principi del suo ispiratore, Zdenek Zeman, ma Eusebio Di Francesco ha di certo dimostrato di sapersi allontanare dalla strada maestra del 4-3-3. In carriera l'ex allenatore della Roma ha sperimentato il 3-5-2 così come il 4-4-2, il 3-4-3 e il 4-2-3-1, ed il suo Cagliari si è di recente mostrato nella veste del 3-4-2-1. I princìpi, quelli no, non cambiano: calcio verticale ed aggressivo, obiettivo che quest'anno i rossoblù raramente sono riusciti a raggiungere.

(Gasport)