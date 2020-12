Stop Reynolds, Paulo vuole Frimpong. Mirante rinnova poi tocca a Pellegrini

Era stato giudicato il profilo ideale per la Roma che sarà, con Ryan Friedkin a condurre personalmente la trattativa presentando un'offerta da 7.5 milioni di euro, ma per Bryan Reynolds i costi dell'operazione - relativi all'intermediazione - hanno fatto registrare una frenata. I giallorossi, così, si sono guardati intorno valutando anche Frimpong che ha il gradimento di Fonseca, ma le richieste del Celtic - 15 milioni di euro - hanno raffreddato la trattativa.

Sondato anche Soppy, così come Hysaj: il laterale del Napoli ha però il contratto in scadenza e trattarlo a gennaio converrebbe poco.

Per la porta piace Sirigu, ma per prendere qualcuno nel ruolo serve che si liberi uno slot con l'eventuale partenza di Pau Lopez: nessuna offerta per lui al momento.

Capitolo rinnovi: la Roma punta a prolungare il contratto di Mirante, che ha dimostrato il suo valore in campo e nello spogliatoio. Poi si penserà a Pellegrini - rimozione della clausola ed adeguamento - e Mkhitaryan - fino al 2022 -. Più avanti toccherà a Zaniolo.

(Il Messaggero)