Che la strada che porta a Tor di Valle sia sempre più complicata ormai non è un mistero. [...] Altro che iter "inceppato" come ha detto Stefàno.

. Un purgatorio che sta indispettendo non poco la dirigenza giallorossa. Al punto che l'idea di abbandonare l'area dell'ex ippodromo diventa sempre più reale nella testa dei nuovi proprietari del club. E questo non per un mancato gradimento del progetto, quanto piuttosto per la scarsa fiducia che i Friedkin, e soprattutto degli uomini da questi identificati per seguire l'affaire stadio, ripongono nelle istituzioni capitoline.

A Trigoria ci si va sostanzialmente convincendo che l'attuale sindaca e la sua giunta non saranno in grado di approvare il progetto prima della scadenza del mandato, e che quindi tanto valga guardarsi intorno, per trovare una solida e celere alternativa.

Convince poco Fiumicino, al punto che nonostante le aperture di credito del sindaco Esterino Montino, nessuno dei nuovi dirigenti si sarebbe fatto vivo. Poco percorribile l'ipotesi Flaminio. [...] Resta in piedi Tor Vergata, come affermato in una nota dalla capogruppo della lista civica Roma Torna Roma in Assemblea Capitolina Svetlana Celli. [...]

(Il Romanista)

