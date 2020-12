Spinazzola, niente Samp. In porta Pau Lopez

La ripresa ufficiale degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio, ma già da oggi qualche giocatore della Roma si presenterà a Trigoria per anticipare il lavoro. D’altronde la sfida con la Samp è imminente.

Oggi sicuramente saranno al «Bernardini» i giocatori infortunati: Zaniolo in testa, ma anche Mirante e Spinazzola. L’esterno è fermo ai box per una lesione ai flessori della gamba sinistra rimediata a Bergamo: non ci sarà con la Sampdoria, l’obiettivo è recuperarlo per la trasferta di Crotone (6 gennaio) o per la gara con l’Inter (10). Da verificare le condizioni del portiere uscito per un fastidio al flessore contro il Cagliari: al suo posto, domenica prossima con la Sampdoria toccherà di nuovo a Pau Lopez.

(Corsera)