Dubbi di formazione in vista della gara di domani contro il Cagliari: in porta, sulla corsia sinistra tra Bruno Peres e Calafiori e infine tra Cristante o Pedro. 2020 finito per Spinazzola, uscito anzitempo a Bergamo per un risentimento al flessore della gamba sinistra: oggi si sottoporrà ad esami strumentali. Al suo posto uno tra Calafiori e Bruno Peres.

(Corsera)