Spazio a Veretout e a Pellegrini. Smalling indietro

La Roma di Paulo Fonseca si prepara a scendere in campo alle 15 al Dall'Ara di Bologna. Il tecnico portoghese sembra intenzionato a mandare in campo gli uomini migliori in quella che, a suo dire, dovrà essere una gara perfetta per portare a casa i tre punti. In porta torna Pau Lopez, mentre in difesa non ci sarà Smalling che non sembra avere ancora i novanta minuti nelle gambe. Spazio così a Ibanez, Cristante e Kumbulla, A centrocampo tornano titolari Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, mentre in mediana opereranno Villar e il ristabilito Veretout. In attacco nonostante l'idea di far giocare insieme Borja Mayoral e Dzeko, il bosniaco dovrebbe agire da solo supportato da Mkhitaryan e Pellegrini.

(gasport)