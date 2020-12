Smalling spera di recuperare per il Sassuolo

Ancora lavoro differenziato nella giornata di ieri per Chris Smalling, che punta a tornare in campo nella gara di domenica contro il Sassuolo. Obiettivo condiviso con Paulo Fonseca, che tenterà di recuperare anche Marash Kumbulla e Federico Fazio: allenamento a Trigoria nella giornata di ieri per entrambi, mentre sono fissati per oggi gli esami strumentali di Mancini e Veretout, usciti anzitempo nel corso della sfida contro il Napoli per problemi muscolari. Per i due il rischio lesione è piuttosto alto.

Nel frattempo si rivede Pastore: l'argentino ha effettuato ieri dei controlli a Villa Stuart. "Spero di tornare presto", le parole rilasciate ai cronisti presenti.

(Corsera)