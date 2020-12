Smalling rilancia ed è pronto a fare da chioccia ai baby

Chris Smalling torna in gruppo e, visti i mancati ritorni - per ora - di Mancini e Veretout, la notizia a Trigoria è stata accolta con grande favore: c'è bisogno di un senatore. Non è escluso che il centrale inglese possa essere schierato contro il CSKA Sofia per permettergli di accumulare minuti. Insieme a lui, Paulo Fonseca può lanciare alcuni baby, così da far rifiatare i più impiegati in vista del match contro il Bologna. Non è escluso che Pau Lopez e Mirante lascino spazio a Boer o Berti, mentre si dà quasi per certo che Milanese e Tripi possano partire dal 1'. Possibile l'impiego anche di Ciervo.

Non solo campo: entro domani i giallorossi possono presentare il ricorso al Coni per il caso Diawara. Mercoledì prossimo, poi, l'udienza per la questione Petrachi, che chiede 5 milioni di euro di danni alla Roma per il licenziamento. Il club è disposto a venire incontro all'ex ds sborsando poco più di un milione.

(Gasport)