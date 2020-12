Smalling dal 1’. Pellegrini torna in mediana

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Non più di due-tre cambi rispetto all’undici che ha ben figurato contro il Bologna. Per la partita di stasera contro il Torino Fonseca è intenzionato a limitare il turnover rispetto a quanto visto negli scorsi turni infrasettimanali di coppa e chiederà un ultimo sforzo ai suoi giocatori migliori per le ultime tre gare del ciclo in programma fino alla mini-pausa natalizia. La formazione titolare della Roma vedrà il probabile ritorno dal primo minuto di Pedro che, scontato il turno di squalifica, andrà ad agire alle spalle di Dzeko insieme Mkhitaryan. Il rientro dell’esperto spagnolo porterà in panchina il giovane connazionale Villar, pronto comunque a subentrare a gara in corso. In mediana verrà perciò riproposta la coppia Veretout-Pellegrini, con Spinazzola sulla fascia sinistra e Bruno Peres sulla destra: Karsdorp non può ancora fare troppe partite ravvicinate e verrà gestito con un occhio all'Atalanta. Il dubbio di Fonseca riguarda chi dovrà completare la difesa insieme a Ibanez e Smalling, che torna dall'inizio dopo oltre un mese. Kumbulla sta bene dopo il piccolo allarme per il crampo ai flessori e dovrebbe essere lui il prescelto, con Mancini recuperato dopo l’infortunio, ma con soltanto un paio di allenamenti in gruppo sulle gambe. Tra i pali ancora Pau Lopez.