Sirigu in giallorosso: parola dei bookmakers

La Roma pensa al mercato. I giallorossi se vogliono continuare a tenere il ritmo delle squadre davanti in campionato, così da confermare il piazzamento in uno dei posti per la prossima Champions League sanno di non poter sbagliare sul mercato. Per questo motivo sembra che il club andrà a caccia di un portiere titolare. Voci di mercato danno vicino l'arrivo di Sirigu, che non a caso i bookmakers di agipronews danno vicino al 2,75. Il portiere granata non sembra essere in buoni rapporti con il Torino e se vuole essere tra i convocati in vista dell'Europeo dovrà far bene in una piazza importante e, in questo senso, Roma potrebbe aiutarlo.

(Il Messaggero)