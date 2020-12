Secondo gol annullato a Mkhitaryan: “Sono arrabbiato: meritavamo di vincere”

Mastica amaro Mkhitaryan: “Meritavamo di vincere“, dopo il pareggio contro il Sassuolo. “Anche se siamo stati in dieci uomini abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo fatto meglio di loro. Siamo arrabbiati per tutto. E’ un peccato, è il secondo gol che mi annullano quest’anno“. L’armeno è contento del rendimento: “Non ho rimpianti per questa partita, c’è mancato solo il gol per prendere i tre punti. Scudetto? E’ ancora troppo presto per parlarne, dobbiamo provare a fare sempre il nostro meglio“.

(Il Tempo)