Scalera inizia l'avventura nella dirigenza giallorossa

Coronare la passione con il lavoro si può: lo sa bene Stefano Scalera, in procinto di lasciare il Ministero di Economia e Finanza per ricoprire un ruolo apicale all'interno della Roma, sua squadra del cuore. Avrà bisogno di tutta la sua esperienza per muoversi in quello che sarà il suo nuovo mondo, a cominciare dalla questione stadio: nel club aumentano le valutazioni sulla bontà dell'area di Tor di Valle, e si fanno strada considerazioni sull'opportunità di scegliere aree più popolate, come sarebbero ad esempio quella del Flaminio o quella di Tor Vergata.

(Gasport)