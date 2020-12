Francesco Caputo, al Sassuolo, fa la differenza: con lui in campo i neroverdi hanno segnato 16 gol in 6 partite. Senza, solo 4 in 3. Nella settimana del match contro la Roma sia l'ex Empoli che Gregoire Defrel continuano ad allenarsi a parte. E De Zerbi dovrà risolvere un rebus per allestire il reparto offensivo.

(Gasport)