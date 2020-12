Salvate il soldato «Pelle»: come trasformare un talento in un problema perla Roma

Perché Pellegrini si è sentito in dovere di intervenire su Instagram scatenando un caso? Risposta semplice: da tempo sui social, i leoni da tastiera lo descrivono come un mezzo calciatore. C’è chi dice che Pellegrini abbia voluto anche difendere Pedro, messo nel mirino per l’espulsione che ha lasciato la Roma in dieci. Chi fa notare che qualche tifoso di se stesso gli abbia chiesto di pensare meno a fare figli e preoccuparsi di giocare meglio. Sembra incredibile, ma uno dei talenti italiani più cristallini rischia di diventare un problema. Ieri è andato a Trigoria per svolgere terapie specifiche alla caviglia destra. Rimangono gonfiore e infiammazione, ma una successiva ecografia ha scongiurato qualsiasi tipo di rottura. La sua presenza a Bologna, domenica prossima, resta comunque in forte dubbio.

(Corsera)