Ryan Friedkin in pressing su Reynolds

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un pressing incessante per provare a chiudere il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Prima della partita contro l’Atalanta sono andati in scena altri contatti tra Ryan Friedkin e l’entourage di Reynolds, terzino destro in forza al Fc Dallas. Il classe 2001 è da settimane finito sul taccuino dei giallorossi, che agli operatori di mercato ha da tempo dato mandato di proporre profili per la fascia destra: per il momento quella per il laterale nato in Texas è la trattativa più calda, con il vicepresidente della società di Trigoria che sta spingendo sull’acceleratore e sta cercando di affrettare i tempi dell’affare per evitare la rimonta di altri club.

Reynolds è un giovane talento seguito da numerosi direttori sportivi e oltre a quello della Roma va segnalato il forte interesse della Juventus - avendo riempito gli slot per gli extracomunitari girerebbe il ragazzo in prestito per 6 mesi ad un'altra squadra e poi lo tessererebbe a fine stagione - e del Bruges, con anche Marsiglia, Lione, PSG e Bayern Monaco che osservano da vicino. Il Milan ha invece deciso di sfilarsi dalla corsa visto il costo crescente del cartellino, che un paio di mesi fa veniva valutato 3,5 milioni ed ora è schizzato ad un valore più che raddoppiato.

Per la notte italiana era fissata una riunione tra Bryan Reynolds, il padre e i suoi agenti per valutare con attenzione la proposta della Roma dei Friedkin, che possono vantare una corsia preferenziale nella trattativa avendo un rapporto di amicizia con i proprietari del Dallas. Il terzino sta riflettendo attentamente per prendere la decisione migliore sul proprio futuro dopo l’asta che si è creata e non vuole sbagliare destinazione nel compiere il salto di qualità in Europa.