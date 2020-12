Rottura Gomez: chiederà all'Atalanta un addio gratis. La Roma osserva la situazione

Non sembra essere sanabile la rottura che ha visto protagonisti a Bergamo il capitano Gomez e il tecnico Gasperini. Il giocatore si è sentito definitivamente scaricato dal suo allenatore dopo le dichiarazioni post gara arrivate domenica e si fa largo l'ipotesi di un addio già a gennaio. Gomez vorrebbe chiedere alla società di potersi liberare a zero, o alle migliori condizioni possibili. Questo perché il giocatore vuole rientrare nella lista dei convocati per la prossima Coppa America e per farlo ha bisogno di giocare e non rimanare ai margini. Alcune squadre di Serie A, Inter, Milan e Roma, stanno seguendo attentamente l'evolversi della situazione anche se pare che Di Maria, giocatore del PSG, spinga per portare Gomez a Parigi. Comunque Papu vuole una vetrina europea in cui farsi notare e convincere il ct argentino a convocarlo per la Coppa America.

(gasport)