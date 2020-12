Romane, impennate e cadute

N ei primi due mesi del 2020 la Lazio ha giocato il calcio più spettacolare della serie A ed è stata l’unica vera rivale della Juventus nella corsa allo scudetto. Ma quella inebriante anomalia, impossibile anche solo da immaginare, si è dissolta durante il primo lockdown [...].

Altalenante anche il percorso della Roma, sostanzialmente inverso a quello laziale. Caratterizzato dalla cessione del club da James Pallotta a Dan Friedkin, il 2020 all’inizio ha tradito le attese. Poi, alla ripresa, completato il suo rodaggio italiano, il tecnico Fonseca ha trovato la giusta miscela tra l’esuberanza dei giovani talenti e la classe dei più esperti [...].

Il terzo posto non è casuale, ma da ora si dovranno sostenere gli esami più impegnativi. La sintesi è che servono rinforzi a entrambe, sacrifici che tre mesi fa i presidenti non hanno voluto (Lotito) o potuto (Friedkin) compiere. Non c’è più tempo per rimandare ancora.

(Corsera - G. Toti)