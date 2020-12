Dopo meno di un anno di master, Villar è passato da studente imberbe a stimato professionista. Di questo passo - riportano in Spagna - riceverà la chiamata di un altro ex Roma, Luis Enrique, che ora fa il ct della nazionale spagnola.

Ha anche dei difetti, il ragazzo. Il tiro in porta, per dire, non è il suo forte: non a caso, nella B spagnola, ha segnato solo 3 reti in 70 partite. E pensare che da piccolo, nel Real Murcia, giocava centravanti.

(Corriere dello Sport)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE