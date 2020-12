Roma, una sconfitta indolore. Milanese: «Serata indimenticabile»

Un ko indolore. La Roma ha perso 3-1 a Sofia con il Cska, ma il primo posto nel girone era già al sicuro e Paulo Fonseca ha tratto anche delle indicazioni positive. Il rientro di Smalling, in campo per 45 minuti, è la notizia migliore in vista della trasferta di domenica a Bologna. Poi c'è la presenza di tanti giovani in campo e il gol all’esordio da titolare, dopo due spezzoni e un assist contro il Cluj, di Tommaso Milanese. «È stata una serata indimenticabile - le sue parole - . Sono molto contento per il gol, ma poteva andare ancora meglio per il risultato».

Meno contento del risultato, specie dei troppi errori commessi, è Paulo Fonseca: «Non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti prima della partita. L’avversario è stato efficace, noi abbiamo fatto due errori e loro hanno fatto due gol. Abbiamo creato molte occasioni ma loro sono stati sempre molto compatti ed è stato difficile, ma abbiamo commesso degli errori che non dovevamo commettere. Dove possiamo arrivare? Aspettiamo il sorteggio, ora è sempre più difficile, noi vogliamo andare sempre più avanti ma sono tutte avversarie complicate».

(Corsera)